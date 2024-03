ATELIER DEGUSTATION INITIATION Saint-Gély-du-Fesc, vendredi 29 mars 2024.

ATELIER DEGUSTATION INITIATION Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Si vous souhaitez en apprendre plus sur les bières, leurs fabrications, leurs ingrédients, savoir faire une bonne dégustation, vous êtes le bienvenu !

6 bières à explorer accompagnées de charcuterie, fromage et bon pain des amis des copains du pic.

Tarif 30 € / personne

Et vous pourrez profiter de 10 % de remise pour tout achat après la dégustation.

Réservation obligatoire ! 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:00:00

fin : 2024-03-29 23:00:00

Avenue du Pic Saint-Loup

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie

L’événement ATELIER DEGUSTATION INITIATION Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2024-02-27 par OT DU GRAND PIC ST LOUP