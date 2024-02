Atelier dégustation Choco’bière Ribeauvillé, samedi 16 mars 2024.

Atelier dégustation Choco’bière Ribeauvillé Haut-Rhin

Associez la fraicheur de la bière à la force et la subtilité du chocolat lors de cet atelier dégustation.

Tentez la dégustation de bière & de chocolat… vous allez être surpris !

Le chocolat, le houblon, la fraîcheur de la bière & la force du cacao, une farandole d’associations existe et nous vous réservons les meilleurs accords. Amateur ou passionné, cet atelier vous permet de développer vos sens et d’appréhender la bière d’une autre manière.

Sélectionnés par nos Maîtres Chocolatiers, en partenariat étroit avec la Brasserie Saint Cru à Colmar.

La durée de l’atelier est d’une heure. 4 accords bières & chocolats vous seront proposés à la dégustation et commentés. EUR.

Date et horaire :

Début : 2024-03-16 17:30:00

fin : 2024-03-16

RD106

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est

