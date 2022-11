Atelier dégustation Champagne Perseval-Farge : La salinité Reims, 12 décembre 2022, Reims.

Atelier dégustation Champagne Perseval-Farge : La salinité

2022-12-12 20:00:00 – 2022-12-12 23:00:00

Atelier dégustation Champagne Perseval-Farge sur le thème : Les terroirs argilo-sableux et la salinité.

Au côté de Henry, 6ème générations du Champagne Perseval-Farge, partons ensemble à la découverte de la salinité des vins de champagne.

Lors de cet atelier décontracté à discussion ouverte, je vous propose de déguster 5 vins de la Maison, dont les cuvées haut de gamme du Domaine, afin de vous faire découvrir l’expression du terroir de Chamery.

Artisans engagés, à l’occasion de cet atelier dégustation et dans une ambiance conviviale, vous en apprendrez plus sur la passion et les engagements d’Isabelle, Benoist et Henry à l’origine des vins engagés proposés lors de ce moment d’exception et découvrirez que chaque bouteille est une histoire à écouter, une émotion à vivre et partager.

Ateliers d’une durée de 2h-3h environs.

La dégustation débutera à 20h – sous réserve d’un nombre minimum de participants.

Des gressins et du pain seront servis pour accompagner la dégustation.

Pour assurer le confort de tous et chacun, les places sont limitées à 10 personnes par atelier, veuillez réserver votre place dès que possible.

À qui s’adresse cette dégustation ?

Que vous soyez novice ou aficionado, cette expérience de dégustation est pour le plaisir de tous.tes.

anais.guercho@gmail.com https://anaisguerchovitch.com/

