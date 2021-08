La Rivière La Rivière Gironde, La Rivière Atelier dégustation à l’aveugle au château de La Rivière La Rivière La Rivière Catégories d’évènement: Gironde

La Rivière

Atelier dégustation à l’aveugle au château de La Rivière La Rivière, 15 octobre 2021, La Rivière. Atelier dégustation à l’aveugle au château de La Rivière 2021-10-15 – 2021-10-16

Après la visite guidée de nos caves, nous vous accueillons en Salle d'Armes pour une mise en éveil des sens. Assis face à 4 verres noirs, c'est loin des préjugés que vous allez vous surprendre. Seuls vos sensations olfactives et gustatives vous guideront. Parmi les 4 vins dégustés, les 3 couleurs seront présentes. château La Rivière dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Rivière Autres Lieu La Rivière Adresse Ville La Rivière lieuville 44.94309#-0.31826