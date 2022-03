Atelier dégustation à la Ferme de Bonnetot Tôtes Tôtes Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Tôtes

Atelier dégustation à la Ferme de Bonnetot Tôtes, 8 août 2022, Tôtes. Atelier dégustation à la Ferme de Bonnetot Tôtes

2022-08-08 11:00:00 11:00:00 – 2022-08-08

Tôtes Seine-Maritime Découvrez la technique de distillation des pommes pour fabriquer une eau de vie et apprenez à déguster quatre millésimes d’âge différents avec Gaëtan Delacroix, propriétaire de la Ferme de Bonnetot! Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur. Découvrez la technique de distillation des pommes pour fabriquer une eau de vie et apprenez à déguster quatre millésimes d’âge différents avec Gaëtan Delacroix, propriétaire de la Ferme de Bonnetot! Réservation obligatoire et nombre de participants… tourisme-auffay@terroirdecaux.fr +33 2 35 34 13 26 Découvrez la technique de distillation des pommes pour fabriquer une eau de vie et apprenez à déguster quatre millésimes d’âge différents avec Gaëtan Delacroix, propriétaire de la Ferme de Bonnetot! Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur. Tôtes

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Tôtes Autres Lieu Tôtes Adresse Ville Tôtes lieuville Tôtes Departement Seine-Maritime

Tôtes Tôtes Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/totes/

Atelier dégustation à la Ferme de Bonnetot Tôtes 2022-08-08 was last modified: by Atelier dégustation à la Ferme de Bonnetot Tôtes Tôtes 8 août 2022 seine-maritime Tôtes

Tôtes Seine-Maritime