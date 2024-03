Atelier Défis portuaires Les talents de la ZIP Médiathèque de Caucriauville Le Havre, mardi 5 mars 2024.

Atelier Défis portuaires Les talents de la ZIP Médiathèque de Caucriauville Le Havre Seine-Maritime

Le super jeu pour découvrir la diversité de la Zone Industrielle et Portuaire !

Écoutez attentivement l’animateur puis placez vos mains sur le buzzer et, en équipe, affrontez-vous avec joie en répondant à des questions centrées sur le port du Havre.

Faites appel à votre mémoire pour répondre aux différentes questions et être incollable sur les différents navires et les activités portuaires !

Cet atelier est organisé en collaboration avec les bibliothèques du Havre.

Point de rendez-vous Médiathèque de Caucriauville, Le Havre.

Session de 20 minutes A partir de 10 ans.

Réservation obligatoire.

Le super jeu pour découvrir la diversité de la Zone Industrielle et Portuaire !

Écoutez attentivement l’animateur puis placez vos mains sur le buzzer et, en équipe, affrontez-vous avec joie en répondant à des questions centrées sur le port du Havre.

Faites appel à votre mémoire pour répondre aux différentes questions et être incollable sur les différents navires et les activités portuaires !

Cet atelier est organisé en collaboration avec les bibliothèques du Havre.

Point de rendez-vous Médiathèque de Caucriauville, Le Havre.

Session de 20 minutes A partir de 10 ans.

Réservation obligatoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 14:00:00

fin : 2024-03-05 16:00:00

Médiathèque de Caucriauville 40 Rue Jules Vallès

Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie info@lehavreportcenter.com

L’événement Atelier Défis portuaires Les talents de la ZIP Le Havre a été mis à jour le 2024-02-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie