INSA Lyon Campus LyonTech-La Doua – Agora de la Rotonde des humanités, le jeudi 2 décembre à 10:00

**Le Deeptech Tour** met les projecteurs sur la Deeptech : des startups hautement technologiques qui façonnent le monde de demain, souvent issues de long travaux de recherche qui aboutissent sur une idée, une technologie qui changera notre quotidien. Rejoignez-nous le **2 décembre**, pour comprendre comment les projets Deeptech valorisent vos publications et votre thèse, comment les liens se tissent entre startup et monde de la recherche et comment vous lancer dans l’entrepreneuriat ; si cela vous tente. Derrière chaque startup Deeptech, il y a des individus qui étaient à votre place avant de se lancer. Ils et elles sont chercheurs, doctorants, étudiants ou entrepreneurs et ils ont décidé de valoriser leur travaux différemment. Venez les rencontrer, ils partageront avec vous leur histoire, leur parcours et leur passion. **Pour découvrir le programme et l’agenda** : [http://www.ens-lyon.fr/evenement/recherche/deep-tech-tour-lyon](http://www.ens-lyon.fr/evenement/recherche/deep-tech-tour-lyon)

Sur inscription

