Atelier d’éducation aux médias et sensibilisation aux fake news Bibliothèque Goutte d’Or Paris, 30 septembre 2023, Paris.

Le samedi 30 septembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Public enfants adolescents. A partir de 10 ans. Jusqu’à 15 ans. gratuit

Les médias mentent-ils ? Quels effets ont sur moi les réseaux sociaux ? Comment fonctionne mon cerveau face à l’info et aux fake news ?

Un journaliste de l’association FakeOff vous propose un débat pour répondre à ces questions et à

bien d’autres, avec un atelier, des jeux et des exercices ludiques pour apprendre à démêler le vrai du faux et développer votre esprit critique. L’occasion

d’échanger sur le fait et l’opinion, la confiance, notre usage des réseaux,

mais aussi sur les fausses informations, la manipulation et même s’interroger

sur pourquoi on adhère aussi facilement à des théories du complot.

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092310 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/

Fake off