Atelier d’éducation aux médias et à l’information avec Nothing to hide Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Atelier d’éducation aux médias et à l’information avec Nothing to hide Bibliothèque Aimé Césaire, 15 février 2023, Paris. Le mercredi 15 février 2023

de 16h00 à 17h15

. gratuit

À chaque photo sa légende – atelier animé par Grégoire Pouget, directeur et cofondateur de Nothing to hide Chaque image raconte une histoire, une scène, un moment de vie. Pour la comprendre, elle nécessite souvent une phrase. Découvrez à quel point cette phrase, la légende, peut influencer le sens d’une image. Pour ados, adultes et seniors Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

