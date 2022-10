Atelier d’éducation aux médias : Débusquez les infox en astronomie ! Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier d’éducation aux médias : Débusquez les infox en astronomie ! Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva, 28 octobre 2022, Paris. Le vendredi 28 octobre 2022

de 10h00 à 13h00

. gratuit

Mettez-vous dans la peau de journalistes scientifiques et débusquez les fausses informations ! Vous aurez pour mission de les trouver et de les remplacer par de nouveaux sujets. Le réseau social Weezer* sera là pour vous aider, mais attention, les fausses informations s’y glissent parfois… Une animation ludique et immersive d’éducation aux médias et aux réseaux sociaux proposée par l’association française d’astronomie (AFA). pour les 11 – 14 ans – sur inscription Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris Contact : 01 45 89 55 47 bibliotheque.glaciere@paris.fr

Association française d’astronomie Atelier EMI : Débusquez les infox en Astronomie !

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Adresse 132 rue de la Glacière Ville Paris lieuville Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Paris Departement Paris

Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier d’éducation aux médias : Débusquez les infox en astronomie ! Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 2022-10-28 was last modified: by Atelier d’éducation aux médias : Débusquez les infox en astronomie ! Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva 28 octobre 2022 Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Paris Paris

Paris Paris