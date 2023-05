Atelier d’éducation aux médias Bibliothèque Italie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier d’éducation aux médias Bibliothèque Italie, 10 juin 2023, Paris. Le samedi 10 juin 2023

de 11h00 à 12h00

.Public enfants adolescents. A partir de 9 ans. Jusqu’à 14 ans. gratuit

Viens découvrir le métier de journaliste autour d’un jeu de société.

De 9 à 14 ans Animé par une étudiante de Sciences Po, viens découvrir le métier de journaliste autour d’un jeu de société pédagogique sur l’éducation aux médias De 9 à 14 ans Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris Contact :

