Visite atelier d'impression des éditions Collodion (typographie et impression d'art

16 et 17 septembre

Atelier d'éditions Collodion

limité à 6 places ensemble

Présentation des matériels utilisés par les animateurs de la maison d'édition pour la fabrication des livres d'artiste.

Présentation de quelques ouvrages, démonstration. Atelier d’éditions Collodion 7 et 9 Place Saint-Martin 36230 Mers-sur-Indre Mers-sur-Indre 36230 Indre Centre-Val de Loire 02 54 31 13 23 http://www.editionscollodion.org/ Les éditions Collodion ont été créées en 1982 en partenariat avec la Galerie Psyché à Martigues dans les Bouches du Rhône. Le lieu d’exposition proposait des œuvres d’artistes contemporains essentiellement parmi les peintres de la nouvelle figuration mêlant des artistes reconnus à de jeunes peintres issus des écoles des beaux arts, ayant déjà exposés dans des centres arts. La galerie participant à des foires nationales et internationales, le support écrit est rapidement apparu comme un moyen complémentaire de diffusion.

Les Éditions Collodion ne publient pas de manuscrits envoyés de manière spontanée. Les publications sont le fruit de rencontres et de projets partagés. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

