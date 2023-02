Atelier & Dédicace « L’Art du tarot » Café de la librairie Dialogues Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistere Atelier (sur inscription) : de 10h00 à 11h30

suivi d’une séance de signatures : de 11h30 à 13h00 Amélie Auffret vous propose un atelier d’initiation au tirage de cartes. Dans son ouvrage L’Art du tarot, elle invite le lecteur à découvrir cet art divinatoire, abordé comme un outil de connaissance de soi. Ce petit guide illustré propose une exploration des cartes dans leur dimension symbolique et pratique : la signification des arcanes majeurs et mineurs, la numérologie sacrée, les associations de couleurs… Café de la librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest

