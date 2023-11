Atelier-Dédicace Jeunesse avec Geneviève Després et Arthur Drouin Le Salon Marais – LE BHV MARAIS – 2ème étage Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier-Dédicace Jeunesse avec Geneviève Després et Arthur Drouin Le Salon Marais – LE BHV MARAIS – 2ème étage Paris, 3 décembre 2023, Paris. Le dimanche 03 décembre 2023

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Montmartre le renne et Fanny le lièvre se demandent comment on fête Noël. Tout ça pour voir un gros monsieur barbu tout habillé en rouge leur porter des cadeaux. Avec l’aide des leurs amis, ils feront des prouesses ! Le samedi 25 novembre 2023, plongez dans la magie de Noël dans les forêts du Canada avec les auteurs québécois Geneviève Després et Arthur Drouin. Ils seront présents à la Librairie LE BHV MARAIS pour vous présenter leur livre « 24 décembre, » édité par D’Eux. Date : Dimanche 3 décembre 2023 Heure : 14h – 16h Lieu : 2ème étage – SALON MARAIS Venez participer à une lecture spéciale de l’album « 24 décembre » suivie d’un atelier gratuit intitulé « Dessine ton Noël des animaux dans les forêts du Canada. » Cet atelier est destiné aux enfants âgés de 3 à 6 ans et se déroulera en deux sessions de 40 minutes chacune, à 14h et 15h. Geneviève Després et Arthur Drouin vous emmèneront dans un voyage imaginaire au cœur des forêts canadiennes en cette période magique de Noël. C’est une expérience à ne pas manquer pour les enfants et les familles. Venez découvrir la beauté des forêts canadiennes et laissez votre enfant laisser libre cours à sa créativité. Rejoignez-nous pour cette journée spéciale au BHV Marais. Le Salon Marais – LE BHV MARAIS – 2ème étage 52 rue de Rivoli 75004 Paris Contact :

Couv 24 décembre Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Le Salon Marais - LE BHV MARAIS - 2ème étage Adresse 52 rue de Rivoli Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Salon Marais - LE BHV MARAIS - 2ème étage Paris latitude longitude 48.8571089966489,2.35362399479078

Le Salon Marais - LE BHV MARAIS - 2ème étage Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/