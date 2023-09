Cabaret nucléaire Atelier Dédale Marseille, 29 septembre 2023, Marseille.

Cabaret nucléaire Vendredi 29 septembre, 20h00 Atelier Dédale

Le Cabaret Nucléaire s’invite à @_d.dal_ pour une soirée éclectique, électrique, mettant en scène des corps, des sons, de la poésie, de la danse, de la nourriture, et de la performance dans le cadre de la 25ème édition des Ouvertures d’Ateliers d’Artistes organisé par le @chateaudeservieres. Cette soirée est proposée par Déborah Repetto-Andipatin, Flore silly et Maurin Bonnet

Vendredi 29.09.23 | 20H00 Cabaret Nucléaire

Vendredi 29.09.23 | 23H00 – 00H00 DJ SET

PROGRAMME

& – Mesdames Loyales

Concert :

– Musique Avec Guy-André LAGESSE (@lespasperdus.marseille) > fingerphone, voix – Alexandre GÉRARD > ukulélé, voix – Ahram LEE > voix – @jeremylaffon > voix – @francisruggirello > contrebasse – @lemauvaisprofil > percussions maison, en partenariat avec @les_8_pillards.

Performances :

– – Performance

& – Création sonore & danse butô

– Lumières

(de @lacompagnie_belsunce_) – Danse

Suivi d’un :

DJ SET Nucléaire 22h – 00H

FOOD by Léa GOLCBERG

ATTENTION PREVOYEZ DU CASHHH

–

SAMEDI 30.09.23 | 16H00

– Conférence :

1h suivi d’une discussion – goûter

Sphères |

Présentation du processus de recherche et des étapes de travail du projet Sphères, développé lors du Master Arts et scènes d’aujourd’hui de l’université Aix-Marseille en 2022-2023.

Ce projet questionne les notions d’harmonie, de musique, de géométrie, d’architecture, d’espace et de lumière.

Sphères est la proposition d’un système de composition musicale scénique, inspiré de l’harmonie des sphères, théorie pythagoricienne qui décrit l’univers régi par des rapports numériques harmonieux, et les distances entre les planètes réparties selon des proportions musicales.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Atelier Dédale 34, boulevard national 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T20:00:00+02:00 – 2023-09-29T23:59:00+02:00

2023-09-29T20:00:00+02:00 – 2023-09-29T23:59:00+02:00