La Médiathèque, le lundi 4 juillet à 10:00

**Samedi 4 juin 2022 à 10h à la médiathèque, un atelier de sensibilisation sur la composition, la provenance des produits alimentaires mais aussi les additifs, les conservateurs, les DLC/DLUO…** **Atelier gratuit – Pour adultes – réservation directement auprès de la médiathèque au 03 20 61 73 00**

Gratuit sur inscription.

