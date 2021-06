Alba-la-Romaine Alba-la-Romaine Alba-la-Romaine, Ardèche Atelier d’écritures pour adultes Alba-la-Romaine Alba-la-Romaine Catégories d’évènement: Alba-la-Romaine

Ardèche

Atelier d’écritures pour adultes Alba-la-Romaine, 16 juin 2021-16 juin 2021, Alba-la-Romaine. Atelier d’écritures pour adultes 2021-06-16 09:30:00 – 2021-06-16 12:30:00 MuséAl 99 Route de VIviers

Alba-la-Romaine Ardêche Alba-la-Romaine EUR 6 Venez-vous essayer aux ateliers d’écriture autour de la nature de l’Antiquité à nos jours.

Une restitution de ces ateliers aura lieu le mardi 27 juillet à MuséAl. museal@ardeche.fr +33 4 75 52 45 15 https://museal.ardeche.fr/ Venez-vous essayer aux ateliers d’écriture autour de la nature de l’Antiquité à nos jours.

Une restitution de ces ateliers aura lieu le mardi 27 juillet à MuséAl.

Détails Catégories d’évènement: Alba-la-Romaine, Ardèche Étiquettes évènement : Autres Lieu Alba-la-Romaine Adresse MuséAl 99 Route de VIviers Ville Alba-la-Romaine lieuville 44.56146#4.59791