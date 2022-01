Atelier d’écritures et conférence Le Teich Le Teich Catégories d’évènement: Gironde

Atelier d’écritures et conférence Le Teich, 5 février 2022, Le Teich. Atelier d’écritures et conférence Médiathèque du pôle culturel l’Ekla 67 Rue des Pins Le Teich

2022-02-05 19:00:00 – 2022-02-05 Médiathèque du pôle culturel l’Ekla 67 Rue des Pins

Un atelier d'écritures vous est proposé avec Philippe Rousseau, suivi d'une soirée débat à 19 heures sur le thème du harcèlement avec l'association « Violence au travail »

+33 5 57 15 82 18

Médiathèque du pôle culturel l’Ekla 67 Rue des Pins Le Teich

