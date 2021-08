Besançon Archives Départementales du Doubs Besançon, Doubs Atelier d’écritures anciennes Archives Départementales du Doubs Besançon Catégories d’évènement: Besançon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives Départementales du Doubs Apprentissage, pour petits et grands, d’une écriture du XVème siècle d’après un document original des Archives. Archives Départementales du Doubs 11 rue Marc Bloch 25000 Besançon Besançon Cassin Doubs

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

