Atelier d'écriture "Voyage en Amazonie" – Samedi 26 mars

Maison des Associations, le samedi 26 mars à 10:30

Trouvez les mots pour décrire, imaginer, plonger le lecteur dans un autre monde. _**Adultes et ados dès 15 ans**_ _**Sur inscription auprès de la médiathèque**_

Venez inventer une histoire à partir d’un objet, d’un lieu, d’une personne photographiée issus de l’exposition sur l’Amazonie que nous aurons la chance d’avoir à la médiathèque Maison des Associations Rue Jean Jaurès, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

2022-03-26T10:30:00 2022-03-26T12:30:00

