.Tout public. gratuit réservation par mail : bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr 12 places ATELIER D’ÉCRITURE animé par la poétesse Albane Gellé, organisé par la bibliothèque Marguerite Audoux au Musée de la Chasse et de la Nature, précédé d’une VISITE DU MUSÉE ET DE L’EXPOSITION ANIMAL KINGDOM 14h30 : Visite commentée du Musée et de l’exposition 15h30-17h 30 : Atelier d’écriture Musée de la Chasse et de la Nature, 62 rue des Archives 75003 Paris Réservation obligatoire : bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr 12 places Trois autres ateliers auront lieu les mois de janvier, février et mars. (27 janvier, 3 février, 16 mars) L’atelier d’écriture poétique sera une

invitation à lirécrire à partir des mots, les mots des livres mais aussi les

mots des lieux, de ce qui nous entoure, sur place, au

musée, pour écrire en résonance avec le vivant sous toutes ses formes. Faire l’expérience d’écrire à partir des mots

et non pas des idées, suivre le chemin de la langue vers l’inconnu, sans savoir

ce qui va s’écrire à l’avance. Sans oublier les étapes du désordre, des

multiples pistes et essais de formes en cours d’écriture. Tout cela dans un climat de bienveillance et de

joie. Exposition actuellement au Musée de la Chasse : Animal Kingdom de Sean Landers Musée de la Chasse et de la Nature Albane

Gellé : Albane Gellé est née en 1971 à Guérande (44). Elle habite

aujourd’hui à Chênehutte (49). Elle a publié environ trente livres chez

différents éditeurs, les derniers sont Marche dans la nuit

(éd.Esperluète) et Derrière l’horizon (éd.Backland). Elle se déplace un

peu partout pour des lectures, des rencontres, des formations ou des festivals,

autant de manières d’accompagner ses livres et de partager la poésie des

autres. Elle anime aussi des journées ressources autour de l’écriture de la

gratitude. Par ailleurs, elle accueille des enfants et des familles pour des

moments avec ses petits chevaux dans le cadre de sa structure Petits chevaux

et compagnie. Sites internet/ blog : albanegelle.com petitschevauxetcompagnie.com albanegelle.canalblog.com Musée de la chasse et de la Nature 62, rue des Archives 75003 Paris 75003 Paris Contact : bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/marguerite.audoux/ https://fr-fr.facebook.com/marguerite.audoux/

