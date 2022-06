Atelier d’écriture Vesoul Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Saône

2022-07-06 – 2022-07-06

Haute-Saône Un atelier conçu pour prendre du temps pour soi, découvrir ou nourrir le plaisir d’écrire et se surprendre.

Intervenante: Esther Letinois – La fabrique des mots passants.

