Atelier d’écriture – Vers Paris 2050 : affronter ensemble les défis de notre siècle Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier d’écriture – Vers Paris 2050 : affronter ensemble les défis de notre siècle Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris, 9 décembre 2023, Paris. Le samedi 09 décembre 2023

de 10h00 à 12h00

Le samedi 16 décembre 2023

de 10h00 à 12h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Libérez votre créativité et votre écriture, et imaginez le Paris du futur ! Participez à deux ateliers d’écriture avec l’autrice Ketty Steward et imaginez le futur de Paris ! Un atelier d’écriture en petit groupe, ouvert à tou.te.s, intergénérationnel et gratuit. Autrice à l’écriture polymorphe, Ketty Steward a publié, depuis 2003, des nouvelles, seules ou en recueil, des romans et de la poésie, une pièce radiophonique, un essai, passant aisément de la science-fiction à la littérature générale ou fantastique. Diplômée en mathématiques, en sciences du travail et en psychologie, elle fait volontiers de chaque texte une expérimentation. Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris Contact : +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre

