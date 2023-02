Atelier d’écriture – Tout public Label Librairie Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Atelier d’écriture – Tout public Label Librairie, 22 mars 2023, Paris. Le mercredi 22 mars 2023

de 14h00 à 17h00

. gratuit

Participez à un atelier d’écriture ouvert à tous les publics afin de se familiariser avec le monde de la littérature et des histoires. Atelier d’écriture pour toutes et tous Participez à un atelier d’écriture ouverts à toutes et tous (enfants, ados, adultes). Cet atelier gratuit et animé par un professionnel sera l’occasion de se familiariser avec le monde de la littérature et des histoires de manière ludique et joyeuse ! Lieu : Label Librairie, 18 rue des Cascades 75020 Dates et horaires : mercredi 22 mars 2023 / 14h-17h Inscription ici Label Librairie 18 rue des Cascades 75020 Paris Contact : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuw9lcGTSE9EIILlpJ05r-5DMMVCP4pk3yIVAwYxWY42RQ-A/viewform ctranquy@label-emmaus.co https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuw9lcGTSE9EIILlpJ05r-5DMMVCP4pk3yIVAwYxWY42RQ-A/viewform

@LabelEmmaüs

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Label Librairie Adresse 18 rue des Cascades Ville Paris lieuville Label Librairie Paris Departement Paris

Label Librairie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier d’écriture – Tout public Label Librairie 2023-03-22 was last modified: by Atelier d’écriture – Tout public Label Librairie Label Librairie 22 mars 2023 Label Librairie Paris Paris

Paris Paris