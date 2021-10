Tilh Tilh Landes, Tilh Atelier d’écriture Tilh Tilh Catégories d’évènement: Landes

Tilh

Atelier d’écriture Tilh, 20 novembre 2021, Tilh. Atelier d’écriture 2021-11-20 – 2021-11-20 Médiathèque de Tilh 57 avenue de la Poste

Tilh Landes Tilh Venez partager votre bonheur d’écrire, de booster votre imagination sans peur du jugement.

Avec Nathalie Baudry Venez partager votre bonheur d’écrire, de booster votre imagination sans peur du jugement.

Avec Nathalie Baudry +33 5 58 89 31 15 Venez partager votre bonheur d’écrire, de booster votre imagination sans peur du jugement.

Avec Nathalie Baudry Pixabay dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Tilh Autres Lieu Tilh Adresse Médiathèque de Tilh 57 avenue de la Poste Ville Tilh lieuville 43.57548#-0.83596