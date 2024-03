Atelier d’écriture Tiers-lieu Parade Arles, lundi 25 mars 2024.

Atelier d’écriture Avec Sandra Vilder Lundi 25 mars, 10h30 Tiers-lieu Parade Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-25T10:30:00+01:00 – 2024-03-25T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-25T10:30:00+01:00 – 2024-03-25T12:00:00+01:00

Ouvert à toutes et à tous, avec ou sans expérience.

Le but de cet atelier est d’écrire avec plaisir et simplicité. Une série d’exercices courts vous seront proposés durant l’atelier pour vous faire explorer différentes pistes et vous encourager à vous lancer dans l’écriture sans jugement.

Accès 2eme étage sans ascenseur

Tiers-lieu Parade 7, rue de la Roquette, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.facebook.com/parade.arles;http://parade.arles [{« type »: « email », « value »: « info@parade-arles.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0767543181 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.parade-arles.org »}]

ecriture

Libre de droit