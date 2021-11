Tartas Tartas Landes, Tartas Atelier d’écriture Tartas Tartas Catégories d’évènement: Landes

Tartas

Atelier d’écriture Tartas, 13 novembre 2021, Tartas. Atelier d’écriture Le Marensin 146 rue du Docteur Calmette Tartas

2021-11-13 – 2021-11-13 Le Marensin 146 rue du Docteur Calmette

Tartas Landes Tartas L’Atelier d’écriture :

le rendez-vous mensuel au Marensin

animé par Chantal VILLERS L’Atelier d’écriture :

le rendez-vous mensuel au Marensin

animé par Chantal VILLERS +33 6 86 07 58 87 L’Atelier d’écriture :

le rendez-vous mensuel au Marensin

animé par Chantal VILLERS marensin

Le Marensin 146 rue du Docteur Calmette Tartas

dernière mise à jour : 2021-11-05 par OT Tartas

Détails Catégories d’évènement: Landes, Tartas Autres Lieu Tartas Adresse Le Marensin 146 rue du Docteur Calmette Ville Tartas lieuville Le Marensin 146 rue du Docteur Calmette Tartas