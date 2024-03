Atelier d’écriture Ludo bibliothèque Ondres Tarnos, samedi 23 mars 2024.

Atelier d’écriture Ludo bibliothèque Ondres Tarnos Landes

Par des exercices ludiques et originaux, vous serez invités à stimuler votre imagination et explorer votre créativité en affirmant votre style.

Animé par Emma Millet, écrivaine et coach local.

Adultes / Ados, sur inscription.

RDV à 10h30. Durée 2h. EUR.

Début : 2024-03-23 10:30:00

fin : 2024-03-23 12:30:00

Ludo bibliothèque Ondres 211 Chemin de Tambourin

Tarnos 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@ondres.fr

L’événement Atelier d’écriture Tarnos a été mis à jour le 2024-03-01 par OT Seignanx