Atelier d’écriture Tardets-Sorholus, 27 mars 2022, Tardets-Sorholus. Atelier d’écriture Rue Arhanpia Kakotxa Tardets-Sorholus

2022-03-27 10:00:00 – 2022-03-27 13:00:00 Rue Arhanpia Kakotxa

Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques Tardets-Sorholus EUR 30 L’association propose deux demi-journées pour goûter ensemble aux plaisirs de l’écriture : des jeux, des astuces, des points de départ, afin d’inspirer la plume des auteurs débutants ou confirmés.

Rue Arhanpia Kakotxa Tardets-Sorholus

