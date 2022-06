Atelier d’écriture sur le thème : Faisons de nos rêves une réalité, 29 juillet 2022, .

Atelier d’écriture sur le thème : Faisons de nos rêves une réalité



2022-07-29 – 2022-07-29

Monsieur Roux fait partie de la nouvelle scène de la nouvelle chanson française de 2007. Depuis 15 ans, il a sorti 5 albums et tourné un peu partout en France et à l'étranger. En solo ou avec son orchestre, les concerts de Monsieur Roux sont l'occasion de s'amuser sur de la musique entrainante, mais pas trop forte, et des chansons sympas et respectueuses pour tous et toutes.

Les productions seront ensuite mises en musique par Monsieur ROUX.

20h : restitution

