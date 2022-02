Atelier d’écriture sur le thème du “Ecriture des saveurs et goût des mots” Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche

Orne

Atelier d’écriture sur le thème du “Ecriture des saveurs et goût des mots” Belforêt-en-Perche, 25 mars 2022, Belforêt-en-Perche. Atelier d’écriture sur le thème du “Ecriture des saveurs et goût des mots” Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche

2022-03-25 – 2022-03-27 Serigny Chateau du Tertre

Belforêt-en-Perche Orne Premier stage thématique conduit à quatre mains par Béatrice Limon et Valérie Mello, formées aux ateliers Aleph écriture, sur le thème

Ecriture des saveurs et goût des mots La cuisine, les saveurs, les repas, les figures associées à ces plaisirs essentiels, sont de puissants moteurs d’écriture. Au menu : des propositions d’écriture pour soutenir l’inspiration – des temps d’écriture – le partage des textes – de nouvelles propositions.

Stage résidentiel, comprenant hébergement, restauration et quinze heures d’atelier. Premier stage thématique conduit à quatre mains par Béatrice Limon et Valérie Mello, formées aux ateliers Aleph écriture, sur le thème

Ecriture des saveurs et goût des mots La cuisine, les saveurs, les repas, les figures associées à ces plaisirs… +33 7 17 15 21 27 Premier stage thématique conduit à quatre mains par Béatrice Limon et Valérie Mello, formées aux ateliers Aleph écriture, sur le thème

Ecriture des saveurs et goût des mots La cuisine, les saveurs, les repas, les figures associées à ces plaisirs essentiels, sont de puissants moteurs d’écriture. Au menu : des propositions d’écriture pour soutenir l’inspiration – des temps d’écriture – le partage des textes – de nouvelles propositions.

Stage résidentiel, comprenant hébergement, restauration et quinze heures d’atelier. Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche, Orne Autres Lieu Belforêt-en-Perche Adresse Serigny Chateau du Tertre Ville Belforêt-en-Perche lieuville Serigny Chateau du Tertre Belforêt-en-Perche Departement Orne

Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belforet-en-perche/

Atelier d’écriture sur le thème du “Ecriture des saveurs et goût des mots” Belforêt-en-Perche 2022-03-25 was last modified: by Atelier d’écriture sur le thème du “Ecriture des saveurs et goût des mots” Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche 25 mars 2022 Belforêt-en-Perche Orne

Belforêt-en-Perche Orne