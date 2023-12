Atelier d’écriture sur la thématique du corps à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier d’écriture sur la thématique du corps à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 20 janvier 2024, Paris. Le samedi 20 janvier 2024

de 10h00 à 11h30

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. gratuit

Une fois par mois, les bibliothécaires vous proposent un atelier d’écriture pour jouer avec les mots. Dans le cadre des « Nuits de la lecture », cet atelier sera dédié à la thématique du corps.

Pour adultes, sur inscription à partir du 20 décembre 2023. Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris Contact : +33145776340 https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

