Atelier d’écriture sportif Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 03 juin 2023

de 14h30 à 16h00

.Public enfants adolescents. A partir de 9 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit

Inventer le sport de demain, poétiser ses mouvements, transpirer ses émotions sur le papier : que les plumes boxent, dansent ou rebondissent. L’objectif de cet atelier d’écriture créative sera de découvrir le sport sous un aspect créatif et ludique. Cet atelier sera animé par Alexandra Sollogoub. Alexandra a animé de nombreux ateliers pour le Labo des histoires. Diplômée du Master Création littéraire de Paris 8, elle publie des textes dans différentes revues et sites, et poursuit son travail mêlant littérature et cinéma. Pour les enfants de 9 à 12 ans – sur inscription à partir du 9 mai Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris Contact : 01 45 89 55 47 bibliotheque.glaciere@paris.fr

