Atelier Numérique, le mercredi 10 novembre à 14:00

A partir d’objets insolites issus du cabinet de curiosité du frère de Louis XVI, vos enfants s’essayeront à l’écriture spontanée : que pense cet objet ? quelle est son histoire ? que dirait-il à son voisin ?

Sur réservation

A partir des objets issus du cabinet de curiosité du frère de Louis XVI, vos enfants s'essayeront à l'écriture spontanée : que pense cet objet ? quelle est son histoire ? que dirait-il à son voisin ? Atelier Numérique 8 rue Saint-Simon 78000 Versailles

2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T15:30:00

