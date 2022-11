Atelier d’écriture spécial Nuit de la lecture : faire peur Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier d’écriture spécial Nuit de la lecture : faire peur Bibliothèque Saint-Eloi, 14 janvier 2023, Paris. Le samedi 14 janvier 2023

de 15h00 à 17h00

. gratuit

Rémanence des mots est de retour à la bibliothèque, pour le plus grand plaisir de votre plume ! Préparez-vous pour une terrifiante Nuit de la lecture avec cet atelier d’écriture créative sur le thème de la peur. Des propositions ludiques, accompagnées de simples conseils techniques, vous aideront à créer de la fiction pour « faire peur ». Tirez le fil d’intrigues qui font frémir en posant des décors pleins de mystère. Donnez vie à des personnages auxquels vos lecteurs s’identifieront. Et faites peur à vos lecteurs ! Une séance pour muscler les zygomatiques et la créativité ! Pas besoin d’avoir une expérience d’écriture antérieure, juste le désir d’écrire et partager avec un groupe chaleureux, dans une ambiance bienveillante. samedi 14 janvier, 15h sur inscription (dès le 14 décembre) adultes En quoi consiste un atelier ? Un atelier d’écriture, c’est une activité qui réunit un collectif mais chacun écrit individuellement. Le partage a lieu au moment de la lecture des textes et c’est toujours savoureux de découvrir la diversité des créations à partir d’une même contrainte. Tout le monde peut participer quelle que soit son expérience antérieure d’écriture car c’est ludique et bienveillant. Rémanence ? Rémanence des mots organise régulièrement des ateliers d’écriture créative à Paris, anime des formations à l’écriture et intervient auprès de multiples structures : Musée du Louvre, Maisons d’arrêt, Collèges, lycées, Panthéon, Croix-Rouge… La structure est dirigée par la fratrie malicieuse Pucheu (Théo & Mathilde), 9 ans et 25 cm de différence mais une passion commune : l’écriture ! Son équipe comprend des auteur·e·s passionné·e·s. ► Site présentant l’offre : http://www.remanencedesmots.com► Blog : https://blogatelieremanence.com► Instagram : https://www.instagram.com/remanencedesmots/ Ne manquez pas… La Nuit de la lecture à la bibliothèque ! Rendez-vous le samedi 21 janvier à partir de 17h : lectures à la lampe de poche pour les enfants, Time’s up spécial littérature, performance littéraire LSF/FR participative… sur le thème de la peur ! Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

Rémanence des mots Atelier d’écriture avec Rémanence des mots

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Saint-Eloi Adresse 23 rue du Colonel Rozanoff Ville Paris lieuville Bibliothèque Saint-Eloi Paris Departement Paris

Bibliothèque Saint-Eloi Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier d’écriture spécial Nuit de la lecture : faire peur Bibliothèque Saint-Eloi 2023-01-14 was last modified: by Atelier d’écriture spécial Nuit de la lecture : faire peur Bibliothèque Saint-Eloi Bibliothèque Saint-Eloi 14 janvier 2023 Bibliothèque Saint-Eloi Paris Paris

Paris Paris