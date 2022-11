Atelier d’écriture slam & scène ouverte MPAA/Saint-Blaise – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier d'écriture slam & scène ouverte MPAA/Saint-Blaise – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 12 novembre 2022, Paris.

de 18h30 à 23h00

Le samedi 21 janvier 2023

de 18h30 à 23h00

. payant

De manière ludique, explorez votre liberté d'écriture et d'interprétation. Rassemblant des amateur·rice·s à travers le monde francophone, la MPAA et le collectif 129h mettent en place un espace créatif expérimental en présentiel et à distance autour de l'écriture et de la mise en voix. De manière ludique, explorez votre liberté d'écriture et d'interprétation. L'atelier d'écriture slam sera suivi d'une scène ouverte où les participant·e·s qui le souhaitent seront invité·e·s à déclamer leur texte devant un public. Cette deuxième partie de soirée sera ouverte aux publics et propose aux curieux·se·s ou amateur·rice·s de slam de venir écouter les productions des participant·e·s, en présentiel ou à distance. Certain·e·s chanceux·se·s auront l'occasion de participer à la déclamation en s'y inscrivant le jour J.

