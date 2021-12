Atelier d’écriture Slam Médiathèque de l’Agora, 22 janvier 2022, Évry.

Dans ce laboratoire de vos possibles, on goûtera ensemble au plaisir d’écrire pour dire, au travers de jeux d’écriture et d’interprétation : « Aimons toujours ! Aimons encore ! ». Aucune connaissance en écriture ni en slam n’est requise, pas plus qu’un âge ou un autre, venez comme vous êtes, avec juste l’envie de partager, d’oser cette mise en mots, en corps et en voix de ce que l’on est. En partenariat avec l’association évryenne Encre vous et nous. Sur inscription.

Maud, artiste slameuse, vice championne de France de Slam et intervenante passionnée vous propose d’aller à la rencontre de votre expression au travers d’un atelier Slam

Médiathèque de l’Agora 109 Allée de l’Agora 91000 Évry-Courcouronnes Évry Essonne



