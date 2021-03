Paris Bibliothèque Buffon Paris Atelier d’écriture « serial reader » en cinq épisodes Bibliothèque Buffon Paris Catégorie d’évènement: Paris

Date et horaire exacts : Le vendredi 4 juin 2021

de 17h à 19h

gratuit

Suivi d’une publication sur l’application Rocambole Pendant la semaine « Quartier du livre » festival littéraire de la mairie du 5è ; quatre bibliothèques initient un atelier d’écriture sous une forme surprenante, animé par un écrivain de « Rocambole » Quatre bibliothèques, quatre ateliers d’écriture, quatre épisodes qui se suivent d’une histoire commune, à lire sur téléphone ! Le but sera à partir d’un début d’histoire, d’inventer la suite. À chaque atelier, se créera l’épisode suivant. L’émergence d’un chapitre – 3 à 5 minutes de lecture- sera donc une expérience collective ! Cette production originale sera une nouvelle policière sur le thème du festival « la terre est une personne ». Elle sera valorisée sur une application de lecture nommée Rocambole. Une restitution de cette petite aventure se déroulera également le 12 juin à la mairie du 5è. Les ateliers se dérouleront dans les bibliothèques suivantes : BiliPo, bibliothèque des littératures Policières : mercredi 2 juin bibliothèque Mohammed Arkoun : jeudi 3 juin bibliothèque Buffon : vendredi 4 juin, 17h (l’horaire peut évoluer en fonction des mesures sanitaires.) bibliothèque Raine Maria Rilke : samedi 5 juin Restitution prévue à la mairie du 5è : mercredi 12 mai Sur inscription dans chaque bibliothèque à partir du 4 mai. Les participants ne peuvent assister qu’à un seul atelier. Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon Paris 75005

