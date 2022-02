Atelier d’écriture Saint-Palais, 18 juin 2022, Saint-Palais.

Atelier d’écriture Saint-Palais

2022-06-18 10:00:00 – 2022-06-18 12:00:00

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Animé par Sophie Pavlovsky, 2 heures d’écriture sous contrainte une fois par mois.

Vous avez envie d’écrire mais vous ne savez pas par où commencer ? Vous écrivez déjà et vous voulez progresser ? Vous avez envie de jouer avec les mots, de vous exprimer, d’échanger autour de l’écriture, dans une atmosphère ludique et décontractée ? La médiathèque d’Amikuze vous invite à participer à un atelier d’écriture animé par Sophie Pavlovsky, écrivaine et animatrice d’atelier d’écriture.

Ouvert à tous à partir de 15 ans (pas besoin d’être un pro du stylo, l’envie de jouer avec les mots suffit).

Pass selon réglementation en vigueur.

+33 5 59 65 28 72

Médiathèque

Saint-Palais

dernière mise à jour : 2022-02-25 par