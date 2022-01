Atelier d’écriture Saint-Palais, 29 janvier 2022, Saint-Palais. Atelier d’écriture Saint-Palais

2022-01-29 10:00:00 – 2022-01-29

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques Saint-Palais EUR 0 0 Animé par Sophie Pavlovsky, deux heures d’écriture sous contrainte une fois par mois. Ouvert à tous à partir de 15 ans (pas besoin d’être un pro du stylo, l’envie de jouer avec les mots suffit).

Pass vaccinal obligatoire. Animé par Sophie Pavlovsky, deux heures d’écriture sous contrainte une fois par mois. Ouvert à tous à partir de 15 ans (pas besoin d’être un pro du stylo, l’envie de jouer avec les mots suffit).

Pass vaccinal obligatoire. +33 5 59 65 28 72 Animé par Sophie Pavlovsky, deux heures d’écriture sous contrainte une fois par mois. Ouvert à tous à partir de 15 ans (pas besoin d’être un pro du stylo, l’envie de jouer avec les mots suffit).

Pass vaccinal obligatoire. Médiathèque

Saint-Palais

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Palais Autres Lieu Saint-Palais Adresse Ville Saint-Palais lieuville Saint-Palais Departement Pyrénées-Atlantiques

Atelier d’écriture Saint-Palais 2022-01-29 was last modified: by Atelier d’écriture Saint-Palais Saint-Palais 29 janvier 2022 Pyrénées-Atlantiques Saint-Palais

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques