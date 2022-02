Atelier d’écriture Saint-Germain-du-Corbéis Saint-Germain-du-Corbéis Catégories d’évènement: Orne

Saint-Germain-du-Corbéis Orne Saint-Germain-du-Corbéis Une fois par mois, la bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis propose un atelier d’écriture avec Maryvonne Roblin, pour éveiller l’imagination à partir de contraintes données. Du mot à la phrase, de la phrase au texte, du texte au récit, les participants enrichissent progressivement leurs écrits qu’ils partagent ensuite entre eux, le tout dans la bonne humeur et le respect de chacun. Une fois par mois, la bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis propose un atelier d’écriture avec Maryvonne Roblin, pour éveiller l’imagination à partir de contraintes données. Du mot à la phrase, de la phrase au texte, du texte au récit, les… http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr/a-vos-agendas/aujourd-hui-et-a-venir/924-atelier-ecriture Une fois par mois, la bibliothèque de Saint-Germain-du-Corbéis propose un atelier d’écriture avec Maryvonne Roblin, pour éveiller l’imagination à partir de contraintes données. Du mot à la phrase, de la phrase au texte, du texte au récit, les participants enrichissent progressivement leurs écrits qu’ils partagent ensuite entre eux, le tout dans la bonne humeur et le respect de chacun. Saint-Germain-du-Corbéis

