ATELIER D’ÉCRITURE Médiathèque Saint-Brevin-les-Pins, mercredi 21 février 2024.

Atelier d’écriture pour adultes avec Roland Brival

Roland Brival enrichit la création caribéenne depuis plus de quarante ans par ses multiples talents. Précurseur de spectacles mêlant arts visuels, théâtre et musique, il a toujours aimé surprendre en entremêlant les genres, les lieux et les époques. Il a vécu aux Antilles, aux États-Unis et en Angleterre, avant de s’installer à Paris.

Il a publié une vingtaine de romans résolument métissés, dont Martinique des Cendres (1978), Les tambours de Gao (1985), Bô (1998), L’Ensauvagé (2007), Nègre de personne (2016), Les derniers jours de Richard Wagner (2023)…

En résidence au théâtre Athénor à Saint-Nazaire, l’auteur Roland Brival et le pianiste Wilhem Latchoumia créent un conte musical à partir de l’histoire des marins de l’estuaire de la Loire partis sur les côtes africaines emporter des esclaves, à bord d’un navire qui fit naufrage sur la route du retour.

Cette résidence est l’occasion d’un atelier d’écriture avec lui, à la médiathèque !

