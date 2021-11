Saint-André-de-ValborgneSaint-André-de-Valborgne Saint-André-de-Valborgne Saint-André-de-Valborgne Gard, Saint-André-de-Valborgne Atelier d’écriture Saint-André-de-Valborgne Saint-André-de-Valborgne Saint-André-de-ValborgneSaint-André-de-Valborgne Catégories d’évènement: Gard

2021-11-20 – 2021-11-20

Saint-André-de-Valborgne Gard Saint-André-de-Valborgne Gard Saint-André-de-Valborgne 14h-17h – Atelier d’écritureproposé par Sharon BlackAprès-midi d’incitations poétiques, de discussion et d’écriture ainsi qu’une courte lecture de ses propres oeuvres.Sharon est l’auteur de 3 recueils de poésie anglophone et est également éditrice de poésie.Cet atelier s’adresse à toute personne intéressée par l’écriture – poésie ou prose – qui souhaite explorer l’art de l’écriture de différentes manières. Participation « au chapeau » libre et consciente… Association « pages d’émeraude » chez « Marcelle », le faubourg – St André de Valborgne. Plus d’informations au 06 07 45 14 90 pages-d-emeraude@orange.fr Droits libres

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

