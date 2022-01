Atelier d’écriture romanesque : récit de fiction Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier d’écriture – récit de fiction – par l’association Rémanence des mots dans le cadre du Prix des lecteurs des bibliothèques Atelier d’écriture – Récit de fiction Dans le cadre du Prix des lecteurs, Rémanence des mots propose un atelier d’écriture créative : RÉCIT DE FICTION. Mode d’emploi Mettre la fiction en récit : munissez-vous d’un stylo, un crayon ou un clavier. À partir d’une source de fiction, racontez-nous une histoire. Produisez une esquisse de roman à travers cet atelier. Précautions d’usage L’atelier d’écriture créative consiste à apporter une suite de contraintes progressives, suivies de temps de lecture des textes. A Rémanence des mots, cultivons l’art du brouillon ! Nous partirons d’éléments du quotidien ou de faits divers pour aller vers le récit. Vous créerez des textes ludiques qui joueront avec le langage en le faisant sonner et vivre. Infos pratiques ► Date & horaires : Samedi 12 mars 2022 – 15h-17h ► Lieu : Bibliothèque Marguerite Duras / 115 Rue de Bagnolet, 75020 Paris ► Inscriptions (Bibliothèque) : 01 55 25 49 10 ► Pré-requis : Aucun, seulement le désir d’écrire ! Rémanence des mots Structure co-dirigée par Théo & Mathilde PUCHEU (parents communs, 9 ans et 14 cm de différence), qui conçoit et organise des ateliers d’écriture créative en Ile-de-France ainsi que des formations professionnelles. L’une est diplômée du master d’écriture créative de Cergy-Pontoise et master de création littéraire de Paris 8, l’autre est autodidacte. Tous deux souhaitent libérer la créativité ! Rémanence des mots Médiathèque Marguerite Duras 115 rue de Bagnolet Paris 75020 Contact : 0155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-duras-1752 https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://twitter.com/DurasBib?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor Atelier;Nature

