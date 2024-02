Atelier d’écriture Remue ménage au carnaval Librairie Les 400 coups Le Havre, vendredi 1 mars 2024.

Atelier d’écriture Remue ménage au carnaval Librairie Les 400 coups Le Havre Seine-Maritime

Cette année pour Mardi gras, tout ne se passe pas comme prévu… Celles qui devaient être des princesses se réveillent avec une crinière et des sabots, et les lassos des cowboys ont été échangés par des baguettes magiques. Nous imaginerons une journée rocambolesque où les déguisements serviront bien plus qu’à parader !

Avec Olivia Bonnafoux.

Pour les enfants de 6 à 9 ans

Durée 1h30 Tarif 20 €

Réservation par mail info@les400coups.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 10:30:00

fin : 2024-03-01 12:00:00

Librairie Les 400 coups 1 Rue Édouard Herriot

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie info@les400coups.fr

