Le samedi 21 octobre 2023

de 15h00 à 18h00

Public adultes. gratuit

Clyde Chabot, auteure et metteure en scène vous propose un atelier d’écriture en trois séances L’atelier s’appuie sur

l’expérience de Clyde Chabot, à travers un extrait de son solo SICILIA,

spectacle déjà joué plus de 160 fois en France et à l’étranger.

Elle y raconte l’histoire des

migrations dans sa famille, partie de Sicile à la fin du XIXème siècle pour la

Tunisie, puis la France où elle est arrivée en 1956, au moment de

l’indépendance tunisienne. L’atelier de création

théâtrale « Récits de vie » vous propose de raconter l’histoire –

réelle ou fictionnelle – des migrations dans votre famille et de jouer votre

propre rôle en présidant la table du spectacle SICILIA dont une forme brève sera

donnée en introduction le samedi 21 octobre. Pour un moment d’art et de

convivialité ! Le travail d’écriture

se fera durant trois séances de 2h30. Dates des séances : – Samedi 21 octobre de 15h à 18h – Mercredi 25 octobre de 18h00 à 20h30 – Mercredi 20 décembre de 18h00 à 20h30 Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris Contact : https://inavouable.net/portfolio/sicilia/ bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr

