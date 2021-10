Breteil Breteil Breteil, Ille-et-Vilaine Atelier d’écriture, “Quand la nature nous inspire” Breteil Breteil Catégories d’évènement: Breteil

Atelier d'écriture, "Quand la nature nous inspire" 2021-11-05 14:00:00 – 2021-11-05 16:00:00
Breteil Ille-et-Vilaine

Breteil Ille-et-Vilaine Breteil Meggane, guide conteuse de la forêt de Brocéliande, vous invite à choisir une photo du Fresne prise par Pascal Glais puis d’y “plonger” pour en imaginer l’histoire. Chacun rédige un court texte ou poème, en lien avec ce que la photographie lui inspire. Vous exprimerez à travers l’écriture votre créativité et le lien personnel à ce patrimoine « ordinaire » qui deviendra peut-être extraordinaire. A partir de 14 ans. Réservation obligatoire auprès de la Maison du Patrimoine en Brocéliande.

maisondupatrimoinebroceliande@gmail.com http://maisondupatrimoine-broceliande.jimdofree.com/

