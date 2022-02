Atelier d’écriture “Printemps des poètes” Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon Finistère Travail d’écriture de haikus sur le thème de l’éphémère animé par Emmanuelle Godec Prigent, animatrice atelier d’écriture de l’association Atelier Lever l’encre à Carantec. Quoi de mieux que cette ancestrale forme poétique japonaise pour traduire la fugacité d’un instant suspendu, souvent lié à la nature et aux bonheurs simples, ainsi que les sensations que sa contemplation nous procure… Jeunes à partir de 13 ans et adultes. Sur inscription. +33 2 98 69 14 74 https://www.saintpoldeleon.fr/ Travail d’écriture de haikus sur le thème de l’éphémère animé par Emmanuelle Godec Prigent, animatrice atelier d’écriture de l’association Atelier Lever l’encre à Carantec. Quoi de mieux que cette ancestrale forme poétique japonaise pour traduire la fugacité d’un instant suspendu, souvent lié à la nature et aux bonheurs simples, ainsi que les sensations que sa contemplation nous procure… Jeunes à partir de 13 ans et adultes. Sur inscription. Kéroulas 19 rue Corre Saint-Pol-de-Léon

