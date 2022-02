Atelier d’écriture – Printemps des poètes Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Atelier d'écriture – Printemps des poètes

Médiathèque José Cabanis, 25 mars 2022, Toulouse.

Médiathèque José Cabanis, le vendredi 25 mars à 17:00

Autour du spectacle One Poet Show Inscription avant le jeudi 24 mars à action.culturelle@mairie-toulouse.fr Médiathèque José Cabanis – Petit Auditorium (3e étage)

2022-03-25T17:00:00 2022-03-25T19:00:00

