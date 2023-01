Atelier d’écriture pour la journée des droits des femmes Bibliothèque Drouot Paris Catégories d’Évènement: île de France

Autour du thème des figures féminines invisibilisées de l’Histoire, des exercices d’écriture pour développer sa créativité Dans le cadre de la journée internationale de sensibilisation dédiée à la lutte pour l’égalité et les droits des femmes, nous écrirons sur les héroïnes effacées du passé et inventerons des personnages féminins, entre mythes oubliés et fantômes manquants au Panthéon. A partir d’extraits de plusieurs œuvres inspirantes, des consignes simples et ludiques sont proposées pour vous guider dans la rédaction de textes courts, que vous pourrez ensuite partager à haute voix au sein du groupe si vous le souhaitez – la lecture n’est pas obligatoire. Cette séance sera menée par Alex-ia Tamécylia, autrice et animatrice des ateliers d’écriture féministe Langue de lutte. De la page blanche à la mémoire collective, les petits récits s’inscrivent dans la grande Histoire en contribuant au matrimoine littéraire. Quelle que soit votre pratique de l’écriture (les plumes débutantes sont les bienvenues, vraiment !), venez imaginer des portraits transgénérationnels de femmes réelles ou imaginaires, dans un espace créatif d’expression libre et d’écoute bienveillante. Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris Contact : 01 42 46 97 78 bibliotheque.drouot@paris.fr

